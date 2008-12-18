Прокуратура пресекла попытку заложить имущество метро

Прокуратура города Киева предупредила намерение должностных лиц Киевского городского совета передать в залог имущество коммунального предприятия «Киевский метрополитен», который обеспечивает жизнедеятельность города Киева в транспортной сфере.

Как сказано в сообщении на сайте Прокуратуры Киева, в августе 2008 года Киевским горсоветом было принято решение о передаче в залог банку 299 вагонов метрополитена стоимостью 300 млн. грн. для получения кредита в сумме 70 млн. грн. на пополнение оборотных средств предприятия.

Вместе с тем, отмечают в прокуратуре, должностными лицами при принятии соответствующего решения проигнорированы требования действующего законодательства, которое запрещает залог имущества предприятий метрополитена, чем создана угроза выбытия из коммунальной собственности города Киева имущества стратегически важного предприятия.

Прокуратурой города Киева наложен протест на решение Киевского городского совета.