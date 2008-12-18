Киевсовет разрешил рентабельность более 10%

Киевсовет поддержал проект решения о внесении изменений в бюджет столицы на текущий год, согласно которому, в частности, снято ограничение на уровень рентабельности определенной категории коммунальных предприятий, в число которых входят “Киевпастранс” и “Киевский метрополитен”.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали сегодня 70 депутатов Киевсовета.

В частности, в принятом в январе решении Киевсовета “О бюджете города Киева на 2008 год” было установлено, что предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева и получают для этого бюджетные средства, при формировании финансовых результатов от операций деятельности за счет этих средств “применяют уровень рентабельности не выше 10%”. Нынешним решением текст дополнен такими словами: “Действие этого пункта не распространяется на коммунальные предприятия, в отношении которых осуществляется регуляция цен и тарифов на товары, услуги, работы”.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ в Киевсовете неоднократно заявляла, что данным решением Киевсовета столичная власть пытается узаконить распоряжение Киевской городской госадминистрации о повышении с 4 ноября тарифов на проезд в городском транспорте. По данным Антимонопольного комитета Украины, при действии новых тарифов в столице рентабельность предприятий «Киевпастранс» и «Киевский метрополитен» составляет 24,4%, в то время как в бюджете столицы на 2008 год этот уровень не должен превышать 10%. В частности, в связи с этим от городской власти требовалось снизить стоимость проезда в городском пассажирском транспорте.

Принятое сегодня решение об изменениях в бюджет Киева на текущий год также устанавливает, куда направляются 50% поступлений от уплаты административных штрафов, взимаемых ГАИ. В частности, по информации начальника Главного финансового управления КГГА Виктора ПАДАЛКИ, 78 млн. грн. направляются на финансирование объектов коммунальной собственности: 60 млн. грн. планируют потратить на водопроводно-канализационное хозяйство города, 18 млн. грн. – на закупку подвижного состава для городского пассажирского транспорта.