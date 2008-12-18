ВР внесла изменения в закон об ИСИ

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон “О внесении изменений и дополнений в Закон Украины «Об институтах совместного инвестирования” относительно паевых и корпоративных инвестиционных фондов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 242 народных депутата из 443 зарегистрированных в сессионном зале.

Изменения в Закон «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)» предусматривают установление механизма внесения институтов совместного инвестирования в реестр институтов совместного инвестирования (ИСИ), регистрации регламентов ИСИ, изменений в них, в том числе порядок выдачи свидетельства о внесении в реестр ИСИ, которое удостоверяет внесение фонда в реестр ИСИ.

Изменениями также уточняется порядок регистрации корпоративного инвестиционного фонда, в том числе с учетом изменений законодательства и особенностей деятельности акционерного общества КИФ как института совместного инвестирования. Устанавливается, что средства, внесенные основателями корпоративного инвестиционного фонда, считаются средствами совместного инвестирования после внесения такого фонда в Единый государственный реестр ИСИ.

С целью предоставления участникам рынка возможности использования более широкого перечня ликвидных инструментов фондового рынка пересматриваются нормы диверсификации активов ИСИ. В частности, повышаются нормы инвестирования в государственные долговые ценные бумаги диверсифицированным ИСИ; повышаются нормы инвестирования в государственные ценные бумаги, ценные бумаги, доходы по которым гарантированы Кабинетом министров Украины; исключаются ограничения относительно инвестирования активов ИСИ в акции и облигации украинских эмитентов, при этом оставив ограничение относительно инвестирования активов ИСИ в ценные бумаги одного эмитента.