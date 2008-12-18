ВР внесла антикризисные изменения в законодательство

Верховная Рада Украины внесла изменения в законодательство по минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” проголосовали 370 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предоставляет право промышленным предприятиям применять ежегодную 25-процентную норму ускоренной амортизации основных фондов группы 3. При этом амортизация основных фондов группы 3 проводится до достижения балансовой стоимостью группы нулевого значения.

По закону, пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного обращения или временного ввоза и первая регистрация в Украине ввезенных транспортных средств новых и бывших в пользовании, или изготовленных в Украине по кодам товарных позиций 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705, осуществляется при условии их соответствия экологическим нормам: с 1 января 2010 года – не ниже уровня «ЕВРО-3»; с 1 января 2012 года - не ниже уровня «ЕВРО-4» ; с 1 января 2014 года - не ниже уровня «ЕВРО-5». Также предусмотрено, что экологические нормы, методы испытаний и обозначения уровня экологических норм определяют согласно особенностям конструкции транспортных средств в соответствии с Соглашением о принятии единых технических предписаний для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выданных на основании этих предписаний, подписанным в 1958 году, с поправками 1995 года и добавленных к нему Правил ЕЭК ООН в порядке, определенном Кабинетом министров Украины».

В случае нарушения требований целевого использования указанных товаров плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, на сумму налога на добавленную стоимость, которая должна была быть оплачена в момент ввоза таких товаров, а также оплатить пеню, начисленную на такую сумму налога, исходя из 120 процентов учетной ставки Национального банка Украины, которая действовала на день увеличения налогового обязательства, и за период от даты ввоза таких товаров до даты увеличения налоговых обязательств.

Закон вступает с 1 января 2009 года.