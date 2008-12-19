Готовится закон о развитии горных территорий

Министерство регионального развития и строительства Украины разрабатывает закон «О развитии горных территорий Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

По словам министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ, правительство поручило Минрегионстрою разработать принципиально новый законопроект «О развитии горных территорий в Украине» на основе проработки мирового опыта развития горных районов.

«В данном законе мы планируем заложить нормы, которые будут регламентировать, как преодолеть непрестанную тенденцию миграции населения с гор, предотвратить углубление социально-экономического упадка горных районов, создать надлежащие условия для развития горной территории, а не отдельных населенных пунктов, сохранить естественные ареалы», - сказал он.

По мнению В.КУЙБИДЫ, в центре внимания данного закона должен быть человек, а основными его направлениями должны стать экономическое – обеспечение развития и содержания дорожной инфраструктуры, поддержка видов экономической деятельности, характерных для горных территорий, а также туризма, традиционных ремесел и промыслов; экологическое – предусматривающее мероприятия по сохранению и минимизации вреда природной среде гор, ограничению промышленного использования горных территорий; социальное – определение особенностей оплаты труда работников бюджетных учреждений.

По данным министерства, в Украине действует Закон «О статусе горных населенных пунктов в Украине», принятый еще в 1995 году.