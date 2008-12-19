Ответственность за невыплату зарплат и пенсий усилят

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении Закон Украины “Об усилении ответственности за несвоевременную выплату или безосновательную невыплату заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законодательством выплат”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 240 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Предусмотрено, что за нарушение установленных сроков выплаты пенсий, стипендий, зарплаты, а также выплату ее не в полном объеме должностные лица, независимо от форм собственности предприятий, организаций и учреждений, будут наказывать штрафом от 30 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (в настоящее время такой штраф составляет от 15 до 50 необлагаемых минимумов).

Также предусматривается, что невыполнение законных требований должностных лиц органов специально уполномоченного органа исполнительной власти по государственному надзору за соблюдением законодательства о труде относительно устранения нарушений законодательства по этим вопросам влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов (в действующем законодательстве – от 10 до 14).

Кроме того, законопроектом предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, либо исправительные работы сроком до двух лет, либо лишение свободы сроком на один год с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет - за безосновательную невыплату зарплаты, стипендий, пенсий или других выплат больше чем за один месяц, совершенную умышленно руководителем предприятия.

За то же действие, если оно совершается из-за нецелевого использования средств, которые предназначены для выплаты зарплаты и других выплат, предполагается штраф в размере от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.