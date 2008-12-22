В КСУ поступило представление Президента по приватизации

19 декабря в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины относительно соответствия Конституции отдельных положений Распоряжения Кабинета Министров «Об утверждении перечней хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат продаже, государственных предприятий, холдинговых компаний и открытых акционерных обществ, которые подлежат подготовке к продаже в 2009 году» от 3 декабря 2008 года № 1517-р.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда Украины.

В сообщении также говорится, что, согласно Регламенту Конституционного Суда, конституционное представление Президента Украины передано на изучение в Секретариат КСУ.

Справка УНИАН. Согласно распоряжению КМУ № 1517-р от 3 декабря 2008 года, в 2009 году приватизации подлежат, в частности, государственные доли предприятий: 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 25,01% - "Одессаоблэнерго", 25,02% - "Прикарпатьеоблэнерго" и по 25%+1 акция "Черниговоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго"; а также 60% пакеты 4 генерирующих компаний: ОАО «Центрэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Днепроэнерго».

Кроме того, в 2009 г. планируется приватизировать 100% акций ОАО “Изюмский тепловозоремонтный завод” и ОАО “Гайворонский тепловозоремонтный завод”, 67,79% акций «Укртелекома», 75,22% акций «Турбоатома и пакеты акций ряда других объектов.