Правительство предлагает отменить малоэффективные налоги

Правительство в проекте государственного бюджета Украины на 2009 год предлагает отменить налог на доходы предпринимателей - физических лиц и коммунальный налог.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом проинформировал первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, Кабмин предлагает отменить ряд малоэффективных налогов и сборов, которые действуют в государстве.

А.ТУРЧИНОВ уточнил, что, согласно предложениям правительства, предполагается отменить такие общегосударственные налоги: налог на промысел; фиксированный налог на доходы физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью; сбор в Фонд для осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защите населения; сбор в Государственный инновационный фонд.

По словам первого вице-премьера, все вышеперечисленные налоги и сборы являются малоэффективными для бюджета и обременительными в администрировании.

Кроме того, правительство предлагает отменить как малоэффективные такие местные налоги и сборы: за участие в бегах на ипподроме; за выигрыш на бегах на ипподроме; с лиц, которые принимают участие в игре на тотализаторе на ипподроме; за выдачу ордера на квартиру; с владельцев собак; за право использования местной символики; за проведение местных аукционов, конкурсной распродажи и лотерей; курортный сбор; сбор за выдачу разрешения на размещение объектов торговли и сферы услуг, а также коммунальный налог.