Получатель должен заблаговременно подавать документы

С 1 января 2009 г. автотранспортные средства, которые ввозят товары в Украину с любой целью, кроме транзита, не будут допускаться в украинскую часть пункта пропуска, если в единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС Гостаможслужбы) будут отсутствовать электронные копии уведомлений и предварительные таможенные декларации, выставленные украинским получателем этих товаров.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Таким образом, при отсутствии в ЕАИС Гостаможслужбы электронных копий уведомлений, а также соответствующих записей в товаросопровождающих документах товары не будут пропускаться. Транспортные средства будут возвращаться с выдачей карты отказа в принятии таможенной декларации, таможенном оформлении или пропуске товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины.