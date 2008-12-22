Украина и Польша уменьшили пограничную зону до 30 км

Украина и Польша подписали протокол к соглашению о малом приграничном движении относительно уменьшения пограничной полосы с 50 до 30 километров.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Петр ПАШКОВСКИЙ, соответствующий протокол к межправительственному соглашению от 28 марта 2008 года подписали в Варшаве сегодня, 22 декабря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Александр МОЦЫК и вице-министр МИД Польши Анджей КРЕМЕР.

“Были внесены изменения (в договор), согласно требованиям Еврокомиссии”, - сказал он.

По данным П.ПАШКОВСКОГО, протокол также предусматривает изменение порядка медицинского страхования лиц, которые будут пересекать польско-украинскую границу в рамках малого приграничного движения.

Кроме этого, П.ПАШКОВСКИЙ сообщил, что после подписания этого протокола Сейм Польши может приступить к ратификации договора, но не уточнил, когда ратификация может быть завершена.

“Будем надеяться, что это произойдет в первые месяцы следующего года”, - сказал пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала соглашение о малом приграничном движении с Польшей 28 марта этого года.

Подписание таких соглашений предусмотрено соглашением об упрощении визового режима между Украиной и Европейским Союзом. Соглашения о малом приграничном движении дают возможность гражданам, проживающим в приграничной зоне, посещать без виз страны-соседи Украины, но на расстояние не более 50 км от границы.

Украинско-польское соглашение о малом приграничном движении включало в приграничную зону более 1,5 тысяч населенных пунктов в Украине. По оценкам МИД Польши, в этой зоне проживают около 1,5 миллионов украинцев, которые получили право посещать Польшу без виз.

Однако Еврокомиссия выразила свои замечания к соглашению о малом приграничном движении между Украиной и Польшей. Она требовала уменьшить ширину пограничной зоны с 50 до 30 км и отменить обязательное медицинское страхование, предусмотренное этим соглашением.

31 октября заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ сообщил, что регламентом Европейского Союза предусматривается, что зона малого приграничного движения должна составлять до 30 км, однако украинской стороне удалось убедить Европейскую комиссию расширить эту зону. Таким образом, отметил К.ЕЛИСЕЕВ, пограничная зона будет 30+.