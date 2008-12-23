С 2000 года закон о бюджете принимается с нарушением Конституции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН констатирует, что с 2000 года закон о государственном бюджете Украины принимался с нарушением Конституции и законодательства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем пленарном заседании он напомнил, что, согласно законодательству Украины, запрещено законом о госбюджете вносить изменения в другие законы Украины.

В то же время, отметил В.ЛИТВИН, в 2000 году были внесены десять таких изменений в законы, в 2001 году – 25 изменений, в 2002 г. – 29 изменений, в 2003 г. – 41 изменение, в 2004 г. – 62 изменения, в 2005 г. – 119 изменений, в 2006 г. – 52 изменения, в 2007 г. – 69 изменений, в 2008 г. – 119 изменений.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что это была практика «игнорирования Бюджетного кодекса». Он отметил, что в нынешних условиях, чтобы не продолжать эту практику, необходимо принять законопроекты, касающиеся закона о бюджете. Он отметил, что для их принятия целесообразно их рассмотреть по сокращенной процедуре, чтобы успеть принять законопроект «О государственном бюджете Украины на 2009 год» на текущей неделе.

После этого председатель ВР поставил на голосование вопрос о возвращении голосования за постановление, которым предусматривается процедура «ад хок» по законопроекту о госбюджете и законопроектам, которые предусматривают сбалансированность госбюджета, но это предложение было поддержано всего 209 (при необходимых 226 – УНИАН) из 441 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.