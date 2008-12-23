ВР продлила мораторий на продажу сельхозземель

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 263 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В данном законе предусмотрено продление моратория до 1 января 2010 года на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Также данным законом до 1 сентября 2009 года разрешается вывоз семян подсолнечника без уплаты вывозной (экспортной) пошлины, при условии вывоза его непосредственно сельскохозяйственными товаропроизводителями или закупки его непосредственно у таких производителей по ценам, не ниже минимальных закупочных цен, установленных в соответствии с законодательством.

Кроме того, законом предусмотрено рекомендовать банкам не выставлять штрафные санкции сельхозпроизводителям за несвоевременно погашенные кредиты и рекомендовано им продлить сроки выплаты этих кредитов, а также запретить самовольно изменять процентные ставки по кредитам.

Также данным законом предусмотрено, что зерно, которое является объектом государственной ценовой регуляции или под объем которого был получен бюджетный займ в режиме государственных залоговых закупок, сохраняется исключительно в сертифицированном зерновом складе (зернохранилище, элеваторе) и плата за хранение не может превышать 2% от стоимости такого зерна.

Данным законом предусмотрено, что он вступает в силу после его опубликования. Во время принятия нормы относительно продления моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2010 года председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН сказал, что «закона нет», потому что из-за этой нормы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может наложить вето на данный закон.

На данной поправке настаивала фракция КПУ. Она была поддержана и фракцией Партии регионов, а не голосовала почти в полном составе фракция НУ-НС. За эту поправку было отдано 347 голосов народных депутатов из 444, зарегистрированных в сессионном зале.