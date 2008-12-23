Черновецкий предложил выкупить землю

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил предпринимателям столицы выкупить земельные участки, которые находятся у них в аренде, на льготных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, эту инициативу он озвучил сегодня на встрече с предпринимателями и представителями бизнес-структур, которая состоялась в столичной мэрии.

«Сейчас мы обратимся к вам – выкупить по льготным ценам землю, которая у многих находится в аренде. Нам нужны деньги. Используйте это. Второго шанса не будет. Заверяю вас, за пять минут без взяток, без ничего вы станете навсегда владельцем своей земли. А это значит, что под залог земли вы сможете брать кредиты и развивать производство, увеличивать количество рабочих мест», - объяснил он.

На совещании сообщалось, что соответствующее распоряжение, направленное на развитие предпринимательства в столице, было подписано мэром вчера, 22 декабря.

Согласно этому документу, текстом которого располагает УНИАН, решено установить плату за аренду земли для субъектов ведения хозяйства, которые подадут до 1.07.2009 г. заявления на заключение договоров аренды с необходимым пакетом документов, в размере 1% от оценочной стоимости этих участков (вместо 3%, которые утверждены законодательством Украины – УНИАН). Плата будет в этом размере устанавливаться на один год с момента заключения договора аренды.

Главному управлению по вопросам регуляторной политики и предпринимательства поручено обеспечить прием заявлений от предпринимателей, а Главному управлению земельных ресурсов – заключение договоров аренды.

Городская власть решила, что арендаторы, с которыми заключены договоры аренды земли и коммунального имущества, при условии выкупа земельного участка и имущества будут иметь право рассрочки платежа на два года с ежемесячной выплатой в равных частях, если первый взнос составляет 20% от оценочной стоимости земли.

Столичная власть своим решением также уменьшает размер платы за аренду коммунального имущества и оборудования на первый квартал 2009 года на 30% (кроме соглашений, где предусмотрена субаренда). Как отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ - с возможностью пролонгации в зависимости от экономической ситуации.

Также в столице будет введено предоставление Киевской городской администрацией гарантий при получении кредитов субъектами ведения хозяйства на выполнение работ (услуг) и изготовление продукции для подготовки проведения в городе чемпионата по футболу Евро-2012.

Кроме того, в распоряжении отмечается, что с минимальным оформлением документов будут переоформляться жилые помещения в нежилые, причем плата при переводе будет составлять две минимальных заработных платы за один квадратный метр общей площади помещения.

В завершение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул: «Мы открыты для кредитования вас. Пожалуйста, 25 млрд. грн. нашего бюджета в вашем распоряжении. Закладывайте имущество и наращивайте темпы производства».