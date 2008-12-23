ВР улучшает платежный баланс Украины

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 269 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено внесение изменений в закон Украины «О Таможенном тарифе Украины». В частности, предусмотрено, что в случае достижения платежным балансом Украины критического состояния применяется в виде исключения процедура введения изменений и отмены временной надбавки действующих ставок ввозной пошлины на некоторые товары.

В законе разъясняется методология определения состояния критичности платежного баланса. Также законом предусмотрено, что перечень товаров, на которые вводится временная надбавка к ввозной пошлине и ее размер, а также внесение изменений в этот перечень и размер временной надбавки устанавливаются Верховной Радой Украины по представлению правительства.

Такие законопроекты должны рассматриваться парламентом как безотлагательные. В законе предусмотрено, что временная надбавка не может применяться как протекционистское средство для отдельной отрасли и группы товаров.