Рентная плата за газ вырастет

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона относительно увеличения ставок рентной платы за природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” в первом чтении проголосовали 230 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается установить, что в каждом налоговом периоде, который равняется календарному месяцу, субъекты ведения хозяйства, осуществляющие добычу (в том числе во время геологического изучения) углеводородного сырья, а именно - природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) и газового конденсата и нефти на основании специальных разрешений на право пользования недрами, вносят в порядке, определенном Кабинетом министров, в государственный бюджет рентную плату за природный газ (в том числе нефтяной (попутный) газ) в размере 300 гривень за 1000 кубометров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) и в размере 200 гривень за 1000 кубометров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) из залежей, полностью залегающих на глубине более 5000 метров, на участках недр (месторождениях) в пределах территории Украины.

Также предлагается установить, что величину корректирующего коэффициента вычисляет Министерство финансов десятичной дробью с точностью до четырех знаков по данным Государственной таможенной службы Украины для каждого налогового (отчетного) периода путем деления средней таможенной стоимости импортного природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа), сложившейся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины за отчетный период, на базовую цену, которая равняется 897,5 гривни за 1000 кубометров.

Информацию о результатах вычисления корректирующего коэффициента по динамике таможенной стоимости природного газа Министерство финансов подает ежемесячно до 5 числа следующего отчетного (налогового) периода Министерству экономики.

Министерство экономики ежемесячно до 10 числа следующего отчетного (налогового) периода размещает определенную величину корректирующего коэффициента на своем официальном веб-сайте в специальном разделе и подает соответствующую информацию Государственной налоговой администрации Украины.