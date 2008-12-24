Торговые патенты для АЗС не подорожают

Верховная Рада Украины отклонила законопроект об увеличении ставок торговых патентов для автозаправочных станций.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности", внесенного Кабинетом Министров, проголосовали 219 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно действующему законодательству, стоимость торгового патента на осуществление торговой деятельности устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от местонахождения пункта продажи товаров в границах, определенных законом предельных уровней.

Максимальная стоимость торгового патента не менялась с 1998 года и колеблется от 80 грн. до 320 грн.

Учитывая указанное, а также стабильную динамику к увеличению количества автотранспортных средств и связанное с этим увеличение объемов реализации нефтепродуктов и сжиженного газа через автозаправочные станции (заправочные пункты), Кабмин предлагал увеличить предельные ставки торгового патента от 300 грн. до 2000 грн., независимо от местонахождения таких пунктов продажи с одновременным переходом к применению таких ставок за каждый наливной пистолет автозаправочной станции (заправочного пункта).