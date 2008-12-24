Торговые патенты для АЗС не подорожают
ВР отклонила законопроект
Верховная Рада Украины отклонила законопроект об увеличении ставок торговых патентов для автозаправочных станций.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности", внесенного Кабинетом Министров, проголосовали 219 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Согласно действующему законодательству, стоимость торгового патента на осуществление торговой деятельности устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от местонахождения пункта продажи товаров в границах, определенных законом предельных уровней.
Максимальная стоимость торгового патента не менялась с 1998 года и колеблется от 80 грн. до 320 грн.
Учитывая указанное, а также стабильную динамику к увеличению количества автотранспортных средств и связанное с этим увеличение объемов реализации нефтепродуктов и сжиженного газа через автозаправочные станции (заправочные пункты), Кабмин предлагал увеличить предельные ставки торгового патента от 300 грн. до 2000 грн., независимо от местонахождения таких пунктов продажи с одновременным переходом к применению таких ставок за каждый наливной пистолет автозаправочной станции (заправочного пункта).