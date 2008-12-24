Депутаты отменят ряд налогов и сборов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об отмене 5 общегосударственных и 10 местных налогов и сборов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие внесенного правительством законопроекта «О местных налогах и сборах» (N 3532 от 22.12.2008) в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов из 435 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается из состава общегосударственных налогов и сборов исключить: налог на промысел и фиксированный налог для физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью; гербовый сбор; сбор в Фонд для осуществления мер по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты населения; сбор в Государственный инновационный фонд.

При этом из состава местных налогов и сборов, как малоэффективные, не играющие существенной роли в формировании доходов местных бюджетов и не покрывают расходов на их администрирование, предусматривается исключить: сбор за выдачу разрешения на размещение объектов торговли и сферы услуг, поскольку торговая деятельность и деятельность по предоставлению бытовых услуг подлежит патентованию; коммунальный налог, которым облагается налогом количество рабочих мест и который в условиях проблемы занятости населения в Украине носит деструктивный характер; сбор за участие в бегах на ипподроме, сбор за выигрыш на бегах на ипподроме, сбор с лиц, которые принимают участие в игре на тотализаторе на ипподроме, сбор за выдачу ордера на квартиру, сбор с владельцев собак, сбор за право использования местной символики, сбор за право проведения кино- и телесъемок, сбор за проведение местных аукционов, конкурсной распродажи и лотерей.

Предусматривается также изменить подходы в налогообложении рыночным сбором, а именно - предоставить ему статус налога, а плательщиками определить лиц, которые являются владельцами или пользователями земельного участка, отведенного для рынка.

Ставки налога предложено устанавливать за 1 кв. метр площади земельного участка рынка, и их размер будет зависеть от места расположения рынка, режима его работы, вида товаров (работ, услуг), продажа которых осуществляется на рынке.

Вместо сбора за парковку автотранспорта предложено ввести налог за места для парковки транспортных средств.