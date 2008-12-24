Тимошенко: нужно принять закон для сохранения пекарен

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает срочно сегодня принять в Верховной Раде закон для сохранения пекарен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Кабинете Министров Украины.

«Мы отработали экстренный законопроект об остановке кризисных явлений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, проект закона предусматривает три основных пункта: пролонгация кредитов хлебопекарням; перечисление валютных кредитов в гривневые по курсу 5,05 UAH/USD; обязательства НБУ рефинансировать банки, которые перечислят кредиты, под разрывы на три года с сохранением действующих требований к резервированию.

«Мы будем настаивать, чтобы еще сегодня этот законопроект был проголосован в первом, втором чтении и в целом», - сказала премьер.

Она также предложила представителям Ассоциации пекарей и профсоюзов пищевой и перерабатывающей промышленности, которые присутствовали вместе с ней на брифинге, требовать от Президента Украины подписать закон уже сегодня.

«Если нет, то отсутствие хлеба на полках будет прямым фолом Президента», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители Ассоциации пекарей и профсоюзов заявили о возможности остановки предприятий отрасли в случае, если не будет решен вопрос о возможности возврата взятых летом этого года валютных кредитов на закупку зерна.

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады уже завершилось.