Бюджеты силовиков на 2009 г. надо пересмотреть

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады настаивает на пересмотре внесенных правительством проектов бюджетов силовых структур на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам председатель профильного парламентского комитета Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Внесенный проект бюджетов на 2009 год для силовых структур Украины является несбалансированным, и его принятие в таком виде может привести к критическим отрицательным последствиям в деятельности всех силовых структур», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что бюджет поставит под вопрос выполнение силовиками определенных законами задач. «Это очень опасно, и такая оценка не является преувеличенной», - отметил народный депутат.

А.ГРИЦЕНКО констатировал, что «бюджеты всех силовых структур, кроме Министерства внутренних дел и внутренних войск МВД, со знаком «минус», по сравнению с прошлым годом».

Он отметил, что эти пропорции являются достаточно интересными, и из них, по словам А.ГРИЦЕНКО, становится понятно, «кто пользуется какой-то политической благосклонностью правительства, а кто – нет».

«По сравнению с 2008 годом для Генеральной прокуратуры запланировано уменьшить бюджет на 16,9%, для СБУ – на 15%, Минобороны – минус 22,3%, Государственная служба специальной связи может получить меньше на 19,6%, на Государственную пограничную службу ожидает уменьшение на 14,8%, для Государственной службы охраны предусматривается снижение уровня финансирования на 21,7%, Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций – минус 14,3%, Служба внешней разведки – минус 19,9%», - сообщил А.ГРИЦЕНКО.

В то же время народный депутат отметил, что планируется увеличить финансирование МВД на 7,6% и внутренних войск на 4,2%.

В связи с этим А.ГРИЦЕНКО спросил, строится «ли в государстве система безопасности, или только полицейская составляющая этой безопасности?»

Он также добавил, что комитет категорически не воспринимает того, что в бюджете не заложены средства на реализацию больших инфраструктурных проектов, которые должны быть очень полезными именно в период кризиса. «Это создание украинского корабля типа «корвет», создание ракетного комплекса, производство самолета АН-70 и тому подобное. К большому сожалению, этих денег в бюджете нет, несмотря на все решения, которые принимались», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Также для председателя профильного комитета ВР является категорически неприемлемым радикальное уменьшение объемов финансирования утилизации избыточных боеприпасов. «Философия такого решения является неверной. Мы экономим миллионы на утилизации, а затем тратим миллиарды для локализации чрезвычайных ситуаций», - объяснил А.ГРИЦЕНКО.

Народный депутат отметил, что комитет по вопросам нацбезопасности и обороны настаивает на кардинальном пересмотре отдельных бюджетных позиций во всех силовых структурах.

Как сообщил директор Департамента финансов Министерства обороны Иван МАРКО, во внесенном правительством проекте госбюджета на 2009 год на финансирование Вооруженных сил по общему фонду предусмотрено 6,9 млрд. грн.

«Этого ресурса хватит только на финансирование трех направлений: денежного обеспечения, питания военнослужащих и частичной уплаты коммунальных расходов», - сказал И.МАРКО.

По его словам, на остальные расходы, в частности, боевую подготовку, обновление вооружения и военную технику, «денег абсолютно не хватит».

И.МАРКО заметил, что запланированный проектом бюджета ресурс в 4,2 млрд. грн. по специальному фонду (то есть средства, которые военное ведомство должно еще заработать самостоятельно – УНИАН), является нереальным для выполнения.

Он сообщил, что Минобороны способно получить за счет внутренних источников финансирования максимум 1,2 млрд. грн.

Комментируя запланированные расходы на оборону на следующий год, высокопоставленный чиновник Министерства обороны констатировал, что, например, заложенных средств на питание военнослужащих хватит всего на 4,5 месяца.

В свою очередь, народный депутат Александр КУЗЬМУК назвал нынешний правительственный проект госбюджета на оборону самым «позорным за всю историю Вооруженных сил».

Как сообщал УНИАН, согласно проекту бюджета, на потребности Минобороны было запланировано выделить 17,4 млрд. грн. Однако запрос военного ведомства, который поддержала СНБО, составляет 32,4 млрд. грн.