Государство поддержит строительную отрасль

Верховная Рада приняла закон «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» (N 3354).

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 410 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В данном законе предусмотрено, в частности, что правительство будет выделять средства на завершение строительства объектов, готовность которых составляет более 70% - в 2009 году, и более 50% - в 2010 году. Средства на финансирование достройки объектов градостроения со степенью готовности менее 50% выделяются лишь после полного окончания финансирования объектов со степенью готовности соответственно более 70% и более 50%.

В законе определены основные источники финансирования предусмотренных им мероприятий. Это, в частности, средства госбюджета, средства Стабилизационного фонда, средства местных бюджетов, а также инвестиции физических и юридических лиц. Кроме того, законом предусматривается, что до 1 января 2012 года кредитно-финансовые учреждения осуществляют льготное кредитование субъектов хозяйственной деятельности для строительства жилья и других объектов строительства под залог ценных бумаг, имущественных прав и других активов.

Законом предусмотрено, что порядок предоставления таких кредитов определяется правительством совместно с НБУ.