Усилена ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за правонарушение на рынке ценных бумаг» (N2614).

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 264 народных депутата из 444 зарегистрированных в зале.

Законом усовершенствованы действующие нормы об ответственности за правонарушение на рынке ценных бумаг. Внесены изменения в Уголовный кодекс Украины и Закон "О государственном регулировании рынка ценных бумаг".

В частности, Кодекс дополнен статьями 1635 1639, 18827, 1893, 24416, которыми предусмотрена административная ответственность: за нарушение должностным лицом эмитента прав владельцев ценных бумаг и/или инвесторов; за нарушение должностным лицом учреждения, которое осуществляет учет прав собственности на ценные бумаги, прав владельцев ценных бумаг; за деятельность на фондовом рынке без лицензии; при манипулировании ценами во время осуществления операций с ценными бумагами; за разглашение или использование инсайдерской информации; при невыполнении законных требований Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; при нарушении порядка раскрытия информации на фондовом рынке.