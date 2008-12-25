Ставки рентной платы за газ будут увеличены

Верховная Рада Украины приняла закон об увеличении ставок рентной платы за природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” соответствующий Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ставок рентной платы за природный газ)» проголосовали 235 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Законом установлено, что в каждом налоговом периоде, который равен календарному месяцу, субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют добычу (в том числе во время геологического изучения) углеводородного сырья, а именно - природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) и газового конденсата и нефти на основании специальных разрешений на право пользования недрами, вносят в порядке, определенном Кабинетом министров, в государственный бюджет рентную плату за природный газ (в том числе нефтяной (попутный) газ) в размере 300 гривень за 1000 кубометров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) и в размере 200 гривень за 1000 кубометров добытого природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа) из залежей, которые полностью залегают на глубине свыше 5000 метров, на участках недр (месторождениях) в пределах территории Украины.

Также установлено, что величину корректирующего коэффициента вычисляет Министерство финансов десятичной дробью с точностью до четырех знаков по данным Государственной таможенной службы Украины для каждого налогового (отчетного) периода путем деления средней таможенной стоимости импортного природного газа (в том числе нефтяного (попутного) газа), которая сложилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины за отчетный период на базовую цену, которая равна 897,5 гривень за 1000 кубометров.

Информацию о результатах вычисления корректирующего коэффициента по динамике таможенной стоимости природного газа Министерство финансов подает ежемесячно до 5 числа следующего отчетного (налогового) периода Министерству экономики.

Министерство экономики ежемесячно до 10 числа следующего отчетного (налогового) периода размещает определенную величину корректирующего коэффициента на своем официальном веб-сайте в специальном разделе и подает соответствующую информацию Государственной налоговой администрации Украины.