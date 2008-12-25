Закон об уменьшении влияния кризиса на занятость

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уменьшении влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 417 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Законом внесены изменения в Основы законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, законы „О занятости населения”, „Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы”, „О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования”.

Законом, в частности, предусмотрена либерализация экономической деятельности, улучшение условий хозяйственной деятельности. На период до 31 декабря 2010 года работодатели освобождаются от обязанности бронировать до 5% рабочих мест для отдельных категорий населения, нуждающихся в социальной защите, и трудоустройство таких лиц будет осуществляться путем предоставления дотации работодателям за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Кроме того, предусматривается защита национального рынка труда путем остановки на период с 1 января 2009 до 31 декабря 2010 года действия части второй статьи 35 Закона „О соглашениях о распределении продукции” и части шестой статьи 7 Закона Украины „Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине”, которыми предусматривается освобождение работодателей от обязанности получать разрешение на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства.

Законом расширены критерии работы в зависимости от категорий безработных, что предотвратит случаи злоупотреблений услугами государственной службы занятости со стороны недобросовестных лиц. Так, определены критерии подходящей работы для лиц, которые до наступления безработицы свыше 6 месяцев были заняты в личном сельском хозяйстве, для инвалидов, для лиц, которые впервые ищут работу и не имеют профессии (специальности), для лиц, которые находятся на учете как безработные свыше 12 месяцев.

В соответствии с документом будет введена проверка достоверности данных безработных, которые предоставляются в государственную службу занятости для назначения материального обеспечения на случай безработицы и предоставления социальных услуг путем обмена информацией с ГНА и Пенсионным фондом Украины (расследование страховых случаев и обоснованности выплат материального обеспечения). Также расширены круг лиц, которые подлежат страхованию на случай безработицы.