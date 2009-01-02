Президент подписал антикризисные законы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал ряд законов, принятых Верховной Радой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в частности, подписаны законы, предусматривающие антикризисные мероприятия и совершенствование предоставления государственной социальной помощи: № 799-VI "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения" (принятый 25 декабря 2008 года) и №800-VI "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" (принятый 25 декабря), № 796-VI "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" (принятый 24 декабря).

Также подписаны законы, регулирующие сферу предпринимательства и производства:

- №689-VI от 18 декабря "О внесении изменений в Закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции";

- №797-VI от 25 декабря "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения" (относительно ставок акцизного сбора на этиловый спирт, алкогольные напитки и табачные изделия);

- №693-VI от 18 декабря "О внесении изменений в Закон Украины "Об институтах общего инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды);

- №798-VI от 25 декабря "О внесении изменений в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно рентной платы за природный газ);

- №809-VI от 25 декабря "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей";

- №801-VI от 25 декабря "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за правонарушение на рынке ценных бумаг";

- №675-VI от 17 декабря "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно очередности удовлетворения требований страхователей в случае ликвидации страховщика";

- №795-VI от 24 декабря "О внесении изменений в статью 20 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Также глава государства подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Красной книге Украины" относительно улучшения охраны редких видов животных и растений" (№805-VI от 25 декабря).