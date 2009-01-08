ВР рассмотрит украинско-российские газовые переговоры

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что украинский парламент в начале новой сессии рассмотрит вопрос украинско-российских газовых переговоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в г. Почаев во время рабочей поездки в Тернопольскую область. (Четвертая сессия ВР шестого созыва, согласно календарному плану, начинается 3 февраля).

В.ЛИТВИН напомнил, что звучали предложения провести внеочередное заседание парламента по этому вопросу, однако он считает, что это невозможно сделать. «Внеочередное (заседание – УНИАН) невозможно будет провести, но такая идея была, я ее обсуждал, но, кроме общих разговоров, это ничего не дало», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН заметил, что для того, чтобы профессионально обсудить этот вопрос, необходимо собрать всю информацию. При этом руководитель парламента подчеркнул, что необходимо провести это обсуждение таким образом, чтобы оно успокоило людей, дало объективную информацию о переговорном процессе. «Я убежден, что сегодня объективной информации и объективной картины мы не имеем», - подчеркнул спикер.

В.ЛИТВИН также сказал, что проводил соответствующие разговоры с председателем НАК «Нафтогаз» Олегом ДУБИНОЙ, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО. В.ЛИТВИН отметил, что «газовую проблему необходимо решать комплексно». По его словам, необходимо иметь прогнозируемые прагматические отношения с Россией. «Но цена должна быть в пределах тех договоренностей», - сказал В.ЛИТВИН.