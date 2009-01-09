Ющенко ветировал закон о прожиточном минимуме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО применил право вето к Закону «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «О прожиточном минимуме» относительно утверждения прожиточного минимума».

Как сообщает пресс-служба Президента, в частности, на обращение правительства с предложением не подписывать Закон «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «О прожиточном минимуме» относительно утверждения прожиточного минимума», Президент, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, применил к нему право вето.

Правительство отмечало, что установление размеров прожиточного минимума, на основе которых определяются основные государственные социальные гарантии, без учета финансовых возможностей государства приведет к разбалансированности бюджетов всех уровней, к возникновению значительной задолженности по выплате пенсий, государственной помощи и т. п., и как следствие, к социальной напряженности в обществе.

Принятый Верховной Радой 18 декабря 2008 года за № 691-VI Закон предусматривает, что прожиточный минимум на одного человека, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, ежегодно утверждается Верховной Радой по представлению Кабинета министров отдельным законом до начала рассмотрения закона о государственном бюджете Украины. (Предыдущей редакцией закона предусматривалось, что прожиточный минимум ежегодно утверждается Верховной Радой в законе о государственном бюджете Украины на соответствующий год – УНИАН.)

Прожиточный минимум в соответствии с Законом Украины «О государственных социальных стандартах и государственных гарантиях» является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий, в том числе пенсии, социальная помощь, минимальная заработная плата и т.п.

Статьей 95 Конституции Украины предусмотрено, что исключительно законом о государственном бюджете Украины определяются любые расходы государства на общественные потребности, размер и целевое направление этих расходов.

При этом одним из принципов бюджетной системы Украины Бюджетным кодексом Украины определена сбалансированность, исходя из которой полномочия на осуществление расходов бюджета должны отвечать объему поступлений в бюджет на соответствующий бюджетный период.