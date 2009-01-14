Кабмин ужесточил трудоустройство иностранцев

Кабинет Министров Украины ужесточил порядок оформления иностранцам и лицам без гражданства разрешения на трудоустройство в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании Кабинета Министров.

В частности, работодатель, который нанимает на работу иностранца или лицо без гражданства, должен предоставить в Государственную службу занятости справку, заверенную печатью и подписью, о том, что должность или рабочее место, на которых будет использоваться работа иностранца, в соответствии с законодательством не связана с принадлежностью к гражданству Украины и не требует предоставления допуска к государственной тайне.

Кроме того, если на предприятии существует режимно-секретный орган, также должна быть предоставлена справка о том, что должность, на которую трудоустраивается иностранец, не требует предоставления допуска к государственной тайне. Эта справка должна быть подписана руководителем режимно-секретного органа предприятия.

Необходимость изменения порядка оформления иностранцев и лиц без гражданства разрешения на трудоустройство в Украине продиктована тем, что на приватизированных объектах распространена практика назначения иностранцев и лиц без гражданства на руководящие должности или рабочие места, связанные с необходимостью получения допуска к государственным тайнам Украины.

Справка УНИАН. В случае привлечения к работе иностранной рабочей силы, предприятие направляет в Государственную службу занятости пакет документов, необходимых для получения разрешения на их прием на работу.

Пакет документов включает копии документов о регистрации предприятия, устав его деятельности, справка об уплате налогов предприятием и др.