Государство предоставило льготы на кредитование образования

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О содействии социальному становлению и развитию молодежи в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 397 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрены льготные условия погашения кредитов на образование для граждан, имеющих детей.

В частности, законом предусмотрено, что молодые граждане, имеющие одного ребенка, освобождаются от уплаты процентов за пользование кредитом. Молодым гражданам, имеющим двоих детей, за счет бюджетных средств погашается 25% суммы обязательств по кредиту, а молодым гражданам, которые имеют троих и больше детей, – 50% суммы обязательств по кредиту.

Данный закон вступает в силу с 1 января 2009 года.