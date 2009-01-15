Законопроект о местных налогах согласуют с предпринимателями

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заверяет, что законопроект о местных налогах и сборах, против ряда норм которого выступают предприниматели, не будет рассматриваться в ВР во втором чтении без согласования текста законопроекта с общественными организациями, которые представляют интересы предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что по поручению руководства Верховной Рады у него состоялась встреча с представителями предпринимателей, фракций и профильным комитетом ВР.

Кроме того, отметил Н.ТОМЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявили, что правительство отзовет из законопроекта те нормы, которые касаются повышения таможенной пошлины за торговлю и других местных налогов, против которых выступают предприниматели.

Заместитель председателя ВР также отметил, что во вторник состоятся по инициативе Комитета ВР по налоговой политике общественные слушания по данному законопроекту.

«До тех пор, пока не будет найден консенсус между фракциями и общественными организациями, законопроект не будет вынесен в сессионный зал», - сказал Н.ТОМЕНКО.