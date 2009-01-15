ВР приняла закон о временных комиссиях

Парламент принял Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 408 народных депутатов из 433, зарегистрированных в зале.

За данный закон проголосовали почти в полном составе фракции Партии регионов, БЮТ, КПУ, Блок Литвина. Из фракции блока “Наша Украина – Народная самооборона” за закон проголосовали 36 народных депутатов.

Данным законом, в частности, предусмотрены особенности деятельности специальной временной следственной комиссии, которая будет заниматься проведением расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления. В законе предусмотрено, что основанием для инициирования вопроса об отстранении Президента Украины от должности в порядке импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава ВР, подписи которых не отзываются.

Такое представление должно содержать правовое обоснование необходимости образования такой комиссии и сведения, которые указывают на наличие фактов или обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления.

В законе предусмотрено, что ВР большинством голосов народных депутатов от ее конституционного состава принимает решение об инициировании вопроса об отстранении Президента Украины от должности в порядке импичмента и включении его в повестку дня сессии как безотлагательного.

О таком решении председатель ВР должен срочно сообщить Президенту Украины.

В законе определены полномочия такой комиссии. Такая комиссия имеет право заслушивать Президента Украины и защитника, или защитников его прав.

В законе предусмотрено избрание специального прокурора и специального следователя. В нем выписаны их полномочия и требования к их кандидатурам.

По закону, вопросы о заключениях и предложениях специальной следственной комиссии включаются в повестку дня пленарных заседаний без голосования, и рассматривается безотлагательно.