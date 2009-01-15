ВР приняла внесла изменения в закон о концессиях

Киев. 15 января. УНИАН. Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 252 из 434 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено создание более благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в сфере строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог на условиях концессии с привлечением средств частных инвесторов.