Кабмин утвердил Концепцию развития телекоммуникаций

Распоряжением Кабинета министров Украины от 27 декабря 2008 г. №1612-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета министров Украины от 7 июня 2006 г. №316» утверждена Концепция развития телекоммуникаций в Украине до 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госадминистрации связи.

„Ускоренное развитие телекоммуникационных сетей с использованием новейших технологических решений является требованием настоящего”, - цитирует пресс-служба слова заместителя министра транспорта и связи – главы Государственной администрации связи Олега ПРОЖИВАЛЬСКОГО.

По его мнению, «основной вектор действия» Концепции направлен на совершенствование нормативно правовой базы в сфере телекоммуникаций, а также на консолидацию усилий субъектов этого рынка, который будет содействовать динамическому развитию отрасли связи. Как отметил О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ, согласно положениям Концепции, будет осуществляться постепенный переход к сетям следующих поколений с конвергенцией информационных, мультимедийных, телекоммуникационных и компьютерных технологий и услуг.

Документ, в частности, предусматривает создание современных широкополосных мультисервисных транспортных сетей на базе единых протоколов, совместимых с Интернет-протоколами. В перечне первоочередных заданий также развитие широкополосного абонентского доступа с использованием перспективных технологических решений, в частности волоконно-оптических линий, технологий пассивной оптической сети, радиотехнологий доступа, технологий сверхширокополосного радиодоступа.

Среди важных положений документа – создание равных условий для доступа потребителей к Интернету и обеспечение развития в Украине информационного общества, внедрения услуги по выбору альтернативных маршрутов и кодов сетей операторов телекоммуникаций, в частности с учетом качества предоставления телекоммуникационных услуг. Концепцией также предусмотрено внедрение услуги по сохранению номера абонента в случае изменения телекоммуникационной сети или оператора (провайдера) телекоммуникаций.

«Реализация положений Концепции развития телекоммуникаций обеспечит переход телекоммуникационных сетей общего пользования от аналоговых технологий к цифровым; развертыванию сетей цифрового эфирного телерадиовещания; внедрению перспективной системы нумерации телефонной сети общего пользования», - отмечается в сообщении Госадминистрации связи.