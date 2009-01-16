В Киеве действуют новые тарифы на коммунальные услуги для коммерческих структур и бюджетных организаций. Муниципальная газета «Хрещатик» опубликовала соответствующие распоряжения Киевской городской государственной администрации от 25 декабря 2008 года в своем номере, который вышел в среду, 31 декабря, в прошлом году (спецвыпуск №230/1(3446)).

В отмеченном выпуске размещен текст распоряжений №1780 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей” и №1780/1 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей». В настоящих документах отмечается, что новые тарифы вводятся в действие с момента опубликования.

Вместе с тем первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сказал в интервью журналистам, что эти тарифы введены в действие с 1 января 2009 года.

«Я позвонил по телефону лично руководителю «Хрещатика», и он выпустил газеты», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО в ответ на то, когда именно были опубликованы отмеченные распоряжения. Он также предоставил журналистам экземпляры этого номера газеты «Хрещатик». В номере также опубликовано распоряжение №1663 от 27.11.2008 «О внесении изменений в распоряжение исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)», что касается также новых тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с новыми распоряжениями, повышение тарифов происходит для трех групп потребителей. В первую группу, как и предусматривалось, входят творческие союзы, заведения спецпитания (детские кухни), детсады, школы, библиотеки, общественные благотворительные организации, предприятия ритуальных услуг, музеи, хлебозаводы, отдельные коммунальные предприятия, но исключены из списка клубы фитнесса. Для них тарифы повышены до уровня: на отопление - до 8,61 грн. за 1 кв. м отопительной площади в отопительный сезон; на холодную воду и водоотвод – до 4,88 грн. за 1 куб. м, на горячую воду и водоотвод - до 24,18 грн. за 1 куб.м.

Для второй группы потребителей - бюджетных организаций - предусмотрены тарифы на уровне: за отопление - 8,61 грн. за 1 кв. м; за холодную воду и водоотвод - 4,88 грн. за 1 куб. м; за горячую воду и водоотвод - 24,18 грн. за 1 куб.м.

Третья группа потребителей включила у себя других потребителей-юридических лиц. Для них утвержден тариф на отопление в размере 17,43 грн. за 1 кв. м отопительной площади в отопительный сезон; на горячую воду и водоотвод - 61,01 грн. за 1 куб. м; на холодную воду и ее отвод - 21,92 грн. за 1 куб.м.