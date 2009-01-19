Вопрос о рыночном налоге вынесен на общественные слушания

На 20 января в комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики запланированы общественные слушания по законопроекту №3532 «О местных налогах и сборах».

Как УНИАН сообщили в пресс-службе Совета предпринимателей при Кабинете министров, об этом заявила глава Совета Оксана ПРОДАН.

Напомним, законопроект «О местных налогах и сборах» (№ 3532 от 22 декабря 2008 г.) был утвержден депутатами Верховной Рады в первом чтении. Согласно проекту закона, планируется отменить рыночный сбор. Вместо него будет введен рыночный налог, который предусматривает плату не за торговое место, а за каждый метр земельной площади, в том числе и за проходы, проезды, по ставке в 700 раз большей, чем нынешняя ставка рыночного сбора.

Экспертная комиссия выявила ряд недоработок по данному законопроекту. По мнению народного депутата Украины IV созыва Владислава АТРОШЕНКО, объектом налогообложения должна выступать не территория, как это указано в законопроекте, а объем оборота рынка.

Председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена ВАРНАКОВА, в свою очередь, заявила: «Рынки – конкуренты торговых сетей. Мы считаем, что этот законопроект направлен на полное уничтожение рынков». Она прогнозирует, что в случае принятия этого законопроекта рынки будут закрыты, поскольку рыночный налог ляжет на плечи покупателей, чья покупательская способность и без того снижается.

Если рынки закроются, то 2,5 - 3 млн. граждан потеряют работу, отметил депутат Черниговского областного совета Анатолий МИРОШНИЧЕНКО. Он также подчеркнул, что большое колебание ставок налога (от 0,5 до 2,5%) приведет к увеличению количества случаев коррупции.