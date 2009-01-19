Введение в Киеве платы за медуслуги антизаконно

Эксперт по медицинскому праву и общественному здоровью Людмила СОЛОП заявляет, что планы киевской власти ввести официальную плату за медицинские услуги в муниципальных учреждениях противоречат законодательству.

Об этом специалист сказала в интервью «Немецкой волне», ссылаясь на цитату из Конституции Украины: «В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь оказывается бесплатно».

По словам Л.СОЛОП, несмотря на то, что на практике это право ограничено экономическими возможностями страны, а именно бюджетами, установление официальных тарифов за оказание медицинской помощи является незаконным.

Относительно планов ввести плату за анализы, обследования и консультации врачей в городских медицинских учреждениях, чтобы пополнить бюджет столицы, эксперт сказала: «Еще в 1996 году правительство утвердило перечень таких платных услуг, и это единственный документ, который регулирует платность услуг».

Л.СОЛОП убеждена, что предложения мэрии относительно уплаты киевлянами и приезжими за каждую консультацию у врача в поликлинике противоречат действующему законодательству. «Это ничто иное, как нарушение прав человека», - заявляет юрист.

Как сообщал УНИАН, на сайте мэрии неделю назад были обнародованы проекты распоряжений Киевской городской государственной администрации о стоимости медицинских услуг, предоставляемых в коммунальных медицинских учреждениях столицы.

На брифинге мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ объяснил, что вынужден ввести платную медицину в Киеве. По его словам, необходимо увеличить зарплату медикам, чтобы они не переходили работать в частные медучреждения, где выше заработная плата. В то же время, заметил мэр, за медицинские услуги не будут платить 800 тыс. малообеспеченных жителей столицы.