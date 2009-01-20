Томенко и Госкомитет ветеранов просят Президента

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО и руководство Государственного комитета Украины по делам ветеранов обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой подписать закон о социальной защите ветеранов и их семей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, такое решение было принято во время встречи вице-спикера с председателем и заместителем Государственного комитета Украины по делам ветеранов Игорем ПЛОСКОНОСОМ и Владимиром СЫТНИКОМ.

Законом, который был принят Верховной Радой 15 января, предусматривается бесплатное захоронение участников боевых действий, он расширяет круг лиц, на которых распространяются условия социальной защиты по Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». А именно - на жен (мужей), которые не вступили в брак во второй раз, родителей, несовершеннолетних детей умерших участников боевых действий, награжденных за боевые действия государственными наградами (кроме юбилейных).

Также закон предусматривает: бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей; бесплатное первоочередное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов); бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением; 50% скидку платы за пользование жильем (квартирная плата); 50% скидку платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и др.

ВР предложила срок вступления в силу закона с 1 июля 2009 года.