Томенко: ВР не отменит ограничение рекламы алкоголя и табака
Интересы общества
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко выразил убеждение, что парламент не будет отменять или переносить сроки действия новых норм Закона «О рекламе» относительно ограничения рекламирования алкогольных напитков и табачных изделий, которые начали действовать с 1 января 2009 года. Об этом он заявил во время проведения открытого урока в Тернопольской общеобразовательной школе №14, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.
«Я понимаю мотивацию работников телевидения или рекламного бизнеса, но парламент должен представлять прежде всего интересы общества, а не отдельной отрасли», - отметил Н.Томенко.
Однако, наиболее опасной, по его словам, является попытка создать прецедент невыполнения норм закона, вступивших в силу, прикрываясь экономическим кризисом. «Тогда, по аналогии, надо отменить или отсрочить вступление в силу новых штрафов за нарушение правил дорожного движения или, скажем, разрешить гражданам не возвращать кредиты в банки», - считает вице-спикер.
Он заметил, что сегодня в условиях кризиса страдают в первую очередь рядовые граждане, а не только конкретные отрасли производства. «Поэтому мы не можем позволить себе отменять решения, касающиеся защиты общественных ценностей, здоровья молодежи и детей», - заметил Н.Томенко.
«Я убежден, что ни фракция БЮТ, ни парламент в целом не поддержит предложение об отмене новых норм Закона «О рекламе» относительно ограничения рекламирования алкогольных напитков и табачных изделий, которые начали действовать с 1 января 2009 года. И эти нормы в дальнейшем будут выполняться согласно закону», - подчеркнул Н.Томенко.
Как сообщалось вчера, 25 декабря 2008 года ряд народных депутатов внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О внесении изменений в закон Украины «О рекламе» (о предотвращении негативных последствий финансово-экономического кризиса в рекламной отрасли и электронных средствах массовой информации)».
Законопроектом предлагается временно – до 1 января 2010 года – остановить действие положения закона, которым в телепередачах запрещается приводить информацию рекламного характера, которая подается в виде дикторского текста и/или звукового сопровождения, о спонсоре – производителе алкогольных напитков, его имени (наименовании) и/или знаке для товаров и услуг.
Также депутаты предлагают остановить действие положений, в соответствии с которыми запрещается реклама табачных и алкогольных изделий средствами внешней рекламы.
20 января народный депутат Украины, заместитель председателя партии «Единый Центр» Леся Оробец заявила, что авторы проекта откровенно защищают интересы бизнеса, тогда как «цена вопроса – возобновление в сфере рекламного бизнеса вакханалии подсаживания на табачную и алкогольную иглу украинских подростков еще и на протяжении 2009 года».
В то же время народный депутат Украины от Партии регионов, один из авторов законопроекта относительно поправок к Закону «О рекламе» Эдуард Прутник считает, что предусмотренное этим проектом возобновления визуальной рекламы табачных и алкогольных изделий даст возможность выжить телевизионной индустрии.