НБУ рекомендует банкам реорганизовываться в ОАО

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендует коммерческим банкам проводить реорганизацию в акционерные общества публичного типа в соответствии с законом об акционерных обществах. Об этом говорится в письме НБУ комбанкам №18-112/226-874 от 21 января, копией которого располагает УНИАН.

«С целью обеспечения своевременного приведения организационно-правовой формы банков, которые функционируют в настоящее время в форме закрытых акционерных обществ (ЗАО) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО)… предлагаем банкам обеспечить принятие общими собраниями участников банка решения о внесении изменений в устав банка, связанных с его преобразованием в публичное акционерное общество, которое должно вступать в силу одновременно со вступлением в силу закона Украины об акционерных обществах», - говорится в письме НБУ.

В документе отмечается, что Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно формы создания банков и размера уставного капитала» (№133-V от 14 сентября 2006 года) обязывает банки, созданные в форме ЗАО или ООО, до 4 октября 2009 года реорганизоваться в ОАО.

При этом 29 апреля 2009 года вступает в силу Закон Украины «Об акционерных обществах», который предусматривает существование в Украине акционерных обществ двух типов – частных и публичных. Так, до 29 апреля 2011 года все акционерные общества должны привести уставы в соответствие с нормами данного Закона.

В своем письме НБУ сообщает, что с целью урегулирования вопроса о сроках приобретения банками статуса акционерного общества публичного типа НБУ разработал отдельный законопроект.

«С целью освобождения банков, которые еще не привели свою организационную форму в соответствие с требованиями закона №133, от необходимости прохождения процедуры реорганизации неоднократно, а также упрощения для других банков процесса перехода к новой организационно-правовой форме – акционерному обществу публичного типа, НБУ разработан проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно организационно-правовой формы банков)», который планируется внести на рассмотрение Верховной Рада Украины в установленном порядке", - говорится в письме.

Законопроектом также предлагается установить, что изменение банком организационно-правовой формы будет происходить в упрощенном порядке путем внесения изменений в устав банка и регистрации его акций. Данное положение будет согласовываться с Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.