Ставка транспортного сбора будет снижена?

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ поручил немедленно разработать проект изменений к законодательству относительно снижения ставки транспортного сбора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, соответствующее поручение он дал сегодня во время совещания по вопросам налогообложения при участии министра финансов, министра экономики и председателей ГНА, Госкомпредпринимательства Совета предпринимателей при Кабмине.

По словам А.ТУРЧИНОВА, данный законопроект должен быть рассмотрен уже на следующем заседании Кабинета министров и передан на рассмотрение Верховной Рады уже на первой пленарной неделе новой сессии.

„По всем позициям – и по возрасту автомобиля, и по объему его двигателя – ставки будут снижены”, - отметил А.ТУРЧИНОВ.

По словам первого вице-премьер-министра, по действующим ставкам, вступившим в силу недавно, транспортный сбор взиматься не будет.