Общественные слушания 31 января по проекту «Авлиты» незаконны

Заявленные на 31 января общественные слушания по вопросу строительства в Севастополе угольного терминала стивидорной компанией «Авлита» юридически не будут носить характер общественных слушаний. Об этом на заседании постоянной комиссии городского совета по экологии, состоявшейся 22 января в Севастополе, сообщила ее председатель Светлана Антоненко.

«Это будет сход, это будет мнение горожан. Но по закону слушания можно проводить только на следующей стадии – на стадии проекта», - отметила С.Антоненко. «На стадии ТЭО общественные слушания по законодательству проводятся обязательно, и вы знаете, они были проведены», - напомнила С.Антоненко.

В свою очередь, один из инициаторов общественных слушаний 31 января, депутат ленинского райсовета Севастополя Ольга Тимофеева уточнила, что резолюция, принятая на слушаниях 31 января, будет носить лишь рекомендательный характер. «Последней инстанцией в принятии решения по данному вопросу является городской совет», - сказала О.Тимофеева.

Как известно, в Севастополе отсутствует положение о проведении городских общественных слушаний, без которого их проведение не будет иметь юридической силы.

Напомним, проведение очередных городских слушаний по вопросу строительства стивидорной компанией «Авлита» универсального перегрузочного комплекса инициировала общественная организация - Совет общественных экологических организаций Севастополя.

Как сообщалось, в августе 2008 года Нахимовским райсоветом г. Севастополь, в котором осуществляет свою производственную деятельность ЗАО «СК «Авлита», были проведены общественные слушания по вопросу строительства универсального перегрузочного комплекса ЗАО «СК «Авлита», на которых большинством голосов жители города одобрили строительство комплекса.