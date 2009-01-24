Киевские медики 28 января проведут забастовку

В среду, 28 января, во всех медицинских заведениях Киева состоится массовая предупредительная забастовка с требованием к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ решить вопрос с задолженностью по заработной плате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ со ссылкой на информацию народного депутата от Блока Андрея ПАВЛОВСКОГО, соответствующее решение было принято на внеочередной конференции Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения.

По словам депутата, врачи срочно собрались, поскольку уже на протяжении двух месяцев администрация Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не выплачивает киевским медикам заработную плату.

«Более того, на протяжении этого времени не было никакого финансирования по самым безотлагательным расходам: на лекарства, медицинские инструменты и другое. Доходит до того, что врачи приносят пациентам из дома поесть, больницам нечем кормить больных», - отметил депутат.

«Вместо того чтобы решать вопрос задолженности перед медиками, администрация Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО издает распоряжение об обязательном прохождении руководителями медицинских заведений детектора лжи», - сообщил А.ПАВЛОВСКИЙ, отметив при этом, что это является нарушением закона и унижает человеческое достоинство главного врача и его заместителей.

Кроме того, отметил А.ПАВЛОВСКИЙ, другим распоряжением территориального медицинского объединения от главных врачей требуют предложить свою тарифную сетку стоимости за предоставление медицинских услуг. «Это является нарушением Конституции Украины, которая гарантирует предоставление бесплатных медицинских услуг», - отметил он.

«Господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ игнорирует протесты прокуратуры и дальше продолжает требовать от медиков, чтобы они предоставляли платные услуги и разрабатывали предложения по расценкам на медицинское обслуживание», - возмутился депутат.