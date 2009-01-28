НДС для предпринимателей-физлиц не отменят

Налог на добавленную стоимость для предпринимателей-физических лиц в 2009 г. не будет отменен, заявила сегодня журналистам глава Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании правительства было принято решение об отмене постановления №1118 от 20 декабря 2008 г. «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 16 марта 2000 года №507».

Постановлением № 1118 от 20 декабря 2008 г. Кабинет министров обязал субъектов малого предпринимательства - физлиц, которые до перехода на упрощенную систему налогообложения были плательщиками НДС, подать в органы налоговой службы заявления об аннулировании их регистрации как плательщиков НДС и сдать соответственное свидетельство. Это означает, что предприниматель-физлицо с 2009 г. не может быть одновременно плательщиком единого налога (работать по упрощенной системе налогообложения) и плательщиком НДС, что было выгодным для предпринимателей, которые занимаются оптовой торговлей.