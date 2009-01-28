Продлен первый этап адаптации украинских законов к европейским

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон о продлении первого этапа реализации Программы адаптации украинского законодательства к европейскому.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, 14 января Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины «О внесении изменений в Общегосударственную программу адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза».

Законом предусматривается пролонгация первого этапа реализации Программы до завершения действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС.

Целью принятия закона является обеспечение непрерывности процесса адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза и создание условий для дальнейшего углубления интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

Раздел IV Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза предусматривает, что первый этап Программы продлится до конца 2007 года, что связано со сроком действия Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейскими Содружествами (Европейским Союзом) и их государствами-членами, которое действует до 1 марта 2008 года.

Периоды следующих этапов выполнения Программы будут определяться в зависимости от результатов, достигнутых на предыдущих этапах, экономической, политической и социальной ситуации, которая сложится в Украине, а также развития взаимоотношений Украины и ЕС.

Следовательно, основанием для перехода ко второму этапу реализации Программы должно стать достижение положительных результатов реализации первого этапа выполнения Программы и заключение нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС.

На сегодняшний день между Украиной и ЕС достигнуто согласие, что к моменту заключения нового усиленного соглашения сотрудничество сторон будет базироваться на положениях Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.