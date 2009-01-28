Ющенко подписал закон о программе снятия с эксплуатации ЧАЭС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «Об Общегосударственной программе снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему».

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 15 января.

Законом утверждена указанная программа. Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Цель программы – обеспечение реализации государственной политики по подготовке к снятию и снятию с эксплуатации ЧАЭС и преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, обеспечение защиты персонала, населения и окружающей среды от влияния ионизирующего излучения. В программе предусмотрено, что ориентировочно до 2022 года предусматривается окончательное закрытие и консервация реакторных установок и наиболее радиационно загрязненного оборудования.