Кабмин завтра рассмотрит положение о рефинансировании

На завтрашнем заседании Кабинета министров планируется рассмотрение положения о порядке осуществления Национальным банком Украины рефинансирования коммерческих банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины, и.о. председателя Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ в среду журналистам.

(В статье 86 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» предусмотрено, что рефинансирование коммерческих банков осуществляется в порядке, утвержденном Национальным банком Украины вместе с Кабинетом Министров Украины. – УНИАН)

По словам А.ШАПОВАЛОВА, проект документа Национальный банк направил правительству еще 6 января 2009 года, а 21 января он был рассмотрен на заседании Кабмина, где было принято решение о его доработке.

Завтра на рассмотрение правительства будет вынесен уже согласованный вариант документа. В нем, в частности, будет предусмотрено, что на тех заседаниях правления Национального банка, на которых будет рассматриваться вопрос о выделении рефинансирования, будет присутствовать представитель Кабинета Министров. Ему будет оформлен доступ к банковской тайне, а он, в свою очередь, подпишет обязательства о неразглашении.