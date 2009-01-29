Правительство позаботилось о жилищных правах детей-сирот

Правительство одобрило законопроект, направленный на защиту жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

Как сообщили УНИАН в Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта, сегодня на заседании правительства принято решение передать на рассмотрение Верховной Рады проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, а также лиц из их числа», подготовленный Минсемьи.

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, который представлял законопроект на заседании Кабмина, отметил: "Принятие Верховной Радой этого закона позволит создать условия для того, чтобы дети, которые воспитываются в семье попечителя, приемной семье или детском доме семейного типа, после достижения 18 лет получали жилье, а не только были взяты на учет для улучшения жилищных условий, как это предусмотрено законодательством сегодня".

По словам министра, законопроектом, в частности, предусмотрен обязательное взятие детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, которые достигли 16-летнего возраста, на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; взятие детей на учет как граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий по месту их происхождения; а также разработка порядка сохранения и передачи в аренду жилья, которое принадлежит ребенку, на время его пребывания на воспитании в приемной семье или в заведении для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.