Бюрократы получили дополнительную порцию масла на хлеб

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности», президентское вето на который Верховная Рада преодолела 15 января 400 голосами, не на этой неделе, так на будущей будет официально обнародован – если, конечно, Президент не желает «нанизывать» на себя основания для импичмента.

Закон поддержит настроение предпринимателям и добавит головной боли Минфину. Можно спрогнозировать, что уже через квартал-два о данном законе будут говорить как о мощнейшем легализированном источнике уклонений от уплаты налогов и, при условии полупустого на то время казначейства (чтобы нам не рассказывали о противном управленцы), будут раздаваться призывы к его отмене. Еще больше, чем предприниматели, будут радоваться ответственные работники Кабмина – закон добавляет им столько полномочий, что задержек с заработной платой бояться нечего. Будет правительственным чиновникам не только на хлеб, но и на масло.

СМИ в основном сфокусировались на 25-процентной норме ускоренной амортизации, которая внедряется данным законом. Действительно, возможность списать на протяжении четырех лет стоимость приобретенных основных фондов, снижая при этом базу налога на прибыль, является экономически оправданной и целесообразной. Поощряя инвестиции в капитал, государство закладывает фундаменты возобновления экономического роста.

Однако «фишка» закона не в этом. Данный закон не просто освобождает от ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость «материалы, оборудование и комплектующие изделия (кроме подакцизных товаров)», которые ввозятся промышленными предприятиями, создающими новые производства с внедрением энергосберегающих технологий, но и позволяет не платить налоги тогда, когда эти товары будут импортироваться в качестве… взноса в уставные фонды этих предприятий.

Поэтому в таможенных декларациях вскоре все чаще будет встречаться запись – товар будет поступать без пошлины и НДС, в качестве взноса в уставной фонд. Так, уставные фонды будут пополнять, среди прочего, конвейерными линиями и оборудованием для углепрома, однако, сколько будет завезено под этим поводом в Украину импортных автомобилей, компьютеров, бытовой техники, мебели и дорожек для боулинга? Даже Черновецкому стоит дождаться официального обнародования данного закона, чтобы без пошлины и НДС приобрести себе еще один вертолет, из которого он будет осматривать свои владения. Для этого, конечно, вертолет нужно внести в уставный фонд одного из многочисленных коммунальных предприятий.

Конечно, попасть в заветный список можно лишь по Постановлению Кабмина. Вот здесь и открываются перед чиновниками полноводные шлюзы для лоббирования. Цена сопровождения проекта до момента, когда необходимая позиция попадает в окончательный текст, опять растет, несмотря на кризис. Напомним, в 90-х правительства (особенно Кабмин Пустовойтенко) постоянно обвиняли в монетарной заинтересованности в списках т.н. «критического импорта», которые тоже устанавливались Постановлением Кабмина и товары из них также могли ввозиться на территорию Украины без пошлины и налогов. Премьер Ющенко и вице-премьер Тимошенко в свое время очень гордились, что им удалось сначала урезать эти списки, а затем и вообще ликвидировать.

И вот все возвращается. «Решение, которое «кормило» бюрократа и его семью, просто упразднят», - обещала Ю.В. год назад, объявляя войну коррупции и «коррекцию функций чиновников». Вместо этого бюрократам приносятся в дар новые решения, которые помогут им и их семьям перезимовать этот период – не украинский, как обычно отмечает премьер, а мировой экономический кризис.

А бюджет – он все равно наполнится, как и гривня «застынет» на 6,5. Потому что обоим так приказано.

Станислав Голубенко (УНИАН)