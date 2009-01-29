Ющенко обратился в КС относительно увольнения главы НБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, согласно своим полномочиям, обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством относительно толкования полномочий Верховной Рады в части освобождения от должности председателя Национального банка по представлению Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам заместителя главы Секретариата Президента Украины - представителя Президента в КС, представителя Президента в Центральной избирательной комиссии Марины СТАВНИЙЧУК, основанием для внесения такого конституционного представления является практическая необходимость в официальной интерпретации соответствующих положений Конституции Украины, а также фактические обстоятельства принятия Верховной Радой постановления от 26 января 2009 года №904-VІ «О деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса и состояния выполнения решений Верховной Рады Украины по этим вопросам».

В связи со сложной экономической ситуацией в стране и сложным состоянием в финансовой сфере нашего государства, учитывая важность затронутого вопроса, Президент Украины просит Конституционный Суд рассмотреть это представление безотлагательно, говорится в сообщении.

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению уполномочена М.СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим силу постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины».