КС получил представление Ющенко по увольнению председателя НБУ

В Конституционный Суд сегодня, 29 января, поступило конституционное представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно официального разъяснения положений пункта 18 части первой статьи 85 Конституции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат КС.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО решил обратиться в КС с ходатайством относительно разъяснения полномочий Верховной Рады в части освобождения от должности председателя Национального банка по представлению Президента (пункт 18 ст. 85 Конституции Украины).

Основанием для внесения такого конституционного представления является, по словам главы государства, практическая необходимость в официальной интерпретации соответствующих положений Конституции, а также фактические обстоятельства принятия Верховной Радой постановления от 26 января 2009 года №904-VІ «О деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса и состоянии выполнения решений Верховной Рады Украины по этим вопросам».

В связи со сложной экономической ситуацией в стране и сложным состоянием в финансовой сфере нашего государства, учитывая важность затронутого вопроса, Президент просит Конституционный Суд рассмотреть это представление безотлагательно.

Справка УНИАН. 26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении Владимира СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении Сергея ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины».