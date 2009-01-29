Реализовать залоговое жилье можно только при согласии заемщика

Внесудебное урегулирование реализации банками залогового жилья может осуществляться только при согласии заемщика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор департамента гражданского законодательства и предпринимательства Министерства юстиции Украины Инна ЗАВАЛЬНАЯ сегодня в ходе круглого стола «Перспективы усовершенствования механизма реализации залогового жилья банками».

По ее словам, в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения должником своих обязательств по договору ипотеки, банк может реализовать залоговое имущество тремя способами: по решению суда, по исполнительному предписанию нотариуса, а также по договору о внесудебном урегулировании или по предостережению, указанном в договоре об ипотеке.

Как отметила И.ЗАВАЛЬНАЯ, проблемы у банков возникают при применении третьего способа.

По данным представителя Минюста, до 14 января т.г., когда вступили в силу изменения в закон «Об ипотеке», Минюст разъяснил, что необходимо отличать договор о внесудебном урегулировании, который можно заключать, когда у должника возникли проблемы с банком по выплате кредита, и тогда он добровольно заключает этот договор и банк оформляем право собственности на залоговое имущество или же начинает процедуру реализации имущества.

При этом такое предостережение можно предусмотреть в договорах об ипотеке.

«В 99% договоров предусмотрено, что в случае неуплаты очередного тела кредита или процентов банк или оформляет на себя право собственности, или начинает реализацию предмета ипотеки. И вот тут и возникают сложные механизмы несовершенного законодательства, что на самом деле такая императивная норма предусмотрена, но ее невозможно реализовать на практике», - сказала она.

В то же время с 14 января т.г. предостережение в договоре об ипотеке приравняли к договору о внесудебном урегулировании. На сегодня, согласно закону об ипотеке, если должник не выполняет свои обязательства, банк, предупреждает должника за 30 дней о том, что он намеревается зарегистрировать право собственности на залоговое имущество за собой, или начинает процедуру продажи.

«Понятно, что за 30 дней должник может не успеть принять меры реагирования, сходить в суд, подать соответствующий иск и еще получить решение суда об обеспечении иска, которая будет, например, запрещать банку совершать какие-то действия», - добавила эксперт.

И.ЗАВАЛЬНАЯ уточнила, что законодатель, предусмотрев эту норму, не написал механизмов ее реализации: «например, если банк хочет продать от своего имени без согласия должника (потому что так написано в законе), он должен прийти к нотариусу и заверить договор купли-продажи».

Нотариус должен заверить договор на основе правоустанавливающего документа (договор купли-продажи).

«Такой правоустанавливающий документ всегда остается у должника и забрать его, если нет на то его воли, невозможно», - подчеркнула она.

В БТИ также необходимо предоставить этот правоустанавливающий документ, без которого он не имеет права перерегистрировать жилье.

Кроме того, должна быть проведена оценка, которая устанавливается или по соглашению должника и банка, или на основании оценки субъектом оценочной деятельности.

Другая проблема состоит в предоставлении согласия органа опеки, если в квартире проживает несовершеннолетний ребенок.

Что касается исполнительного предписания нотариуса, то нотариус совершает его, когда есть задолженность, безнадежность которой доказана.

«Только добровольные действия должника и кредитора, которые могут проявляться в том, что это будет отдельный договор о внесудебном урегулировании и не будет никаких протестов должника, тогда не будет никаких проблем. А если будут попытки реализовать реализовать имущество или оформить право собственности без согласия на то должника, тогда возникает ряд очень больших проблем», - резюмировала она.